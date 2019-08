I primi due turni sono ormai in archivio, la Coppa Italia comincia ad entrare nel vivo. La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari in cui si disputeranno le gare valide per il terzo turno, dove entreranno in gioco diverse squadre di Serie A. La prima a scendere in campo sarà il Genoa, che sul campo neutro di Chiavari affronterà venerdì 16 agosto alle ore 20:30 l’Imolese, club che milita in Serie C. Sabato 17 agosto sarà la volta del Parma, che alle ore 18:00 se la vedrà con il Venezia. Domenica 18 agosto spazio a tutte le altre sfide: su tutte spicca quella in programma alle ore 20:15 allo stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina incontrerà il Monza di Silvio Berlusconi, reduce dalla qualificazione ai danni del Benevento di Pippo Inzaghi. Tra le squadre della massima serie in campo domenica 18 agosto anche Brescia, Sassuolo, Hellas Verona, Cagliari, Sampdoria, Spal, Lecce, Udinese e Bologna.

Il programma delle gare del terzo turno di Coppa Italia

Perugia-Brescia, domenica 18 agosto, ore 18:00

Sassuolo-Spezia, domenica 18 agosto, ore 20:45

Hellas Verona-Cremonese, domenica 18 agosto, ore 20:30

Empoli-Pescara, domenica 18 agosto, ore 20:30

Fiorentina-Monza, domenica 18 agosto, ore 20:15

Cittadella-Carpi, domenica 18 agosto, ore 20:30

Cagliari-Chievo Verona, domenica 18 agosto, ore 20:30

Crotone-Sampdoria, domenica 18 agosto, ore 21:00

Spal-Feralpisalò, domenica 18 agosto, ore 20:45

Lecce-Salernitana, domenica 18 agosto, ore 20:45

Genoa-Imolese (A Chiavari), venerdì 16 agosto, ore 20:30

Ascoli-Trapani, domenica 18 agosto, ore 20:30

Parma-Venezia, sabato 17 agosto, ore 18:00

Frosinone-Monopoli, domenica 18 agosto, ore 20:30

Udinese-SudTirol, domenica 18 agosto, ore 20:30

Pisa-Bologna, domenica 18 agosto, ore 20:45