I derby più sentiti possibili solo in finale: è questo l'esito dei sorteggi di Coppa Italia 2019-2020 che vede Napoli, Lazio, Atalanta e Inter da una parte del tabellone e Milan, Torino, Roma e Juventus dall'altra. Per la prima possibile stracittadina, bisognerà osservare il cammino di Torino e Juventus che potrebbero affrontarsi in semifinale. E ai quarti, il prossimo 29 gennaio, probabili big match tra le otto teste di serie Roma-Juventus, Milan-Torino, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter. A dare il via alla Coppa Italia il 4 agosto, con il primo turno, le squadre di Serie C e Serie D. La settimana successiva, 11 agosto, faranno il loro ingresso nella competizione i club di Serie B. Per vedere in scena le migliori della Serie A bisognerà aspettare gli ottavi di finale, tra il 15 e il 22 gennaio.

Coppa Italia 2019-2020: il regolamento

Alla Coppa Italia 2019-2020 partecipano 78 società che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78. Il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il primo turno eliminatorio per concludersi con la finale in programma mercoledì 13 maggio 2020. Gli incontri dei primi tre turni eliminatori, del quarto turno, degli ottavi e dei quarti di finale si disputano, in gara unica, sul campo della società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che si disputano tra una società di Serie A "Testa di Serie" e una società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio.

Le teste di serie

1) Napoli; 2) Juventus; 3) Milan; 4) Inter; 5) Atalanta; 6) Torino; 7) Roma; 8) Lazio: sono queste le 8 squadre teste di serie della competizione, che faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale in programma il 15 e 22 gennaio 2020.

I possibili ottavi di finale

Napoli-Sassuolo *

Lazio-Verona *

Atalanta-Fiorentina *

Inter-Sampdoria *

Milan-Spal *

Torino-Genoa *

Roma-Parma *

Juventus-Udinese*

*campo da sorteggiare

I possibili quarti di finale

Se non ci saranno colpi di scena ed eliminazioni illustri negli ottavi, questi i possibili accoppiamenti nei quarti di finale (gara secca, in casa della testa di serie più bassa):

Napoli (1)-Lazio (8)

Inter (4)-Atalanta (5)

Milan (3)-Torino (6)

Juventus (2)-Roma (7)

Le partite del primo turno (4 agosto)