Coppa Italia, calendario e orari degli ottavi

La Coppa Italia sta per entrare nel vivo: nel giro di sette giorni infatti scenderanno in campo tutte le big di Serie A per gli ottavi di finale della competizione, che prevedono gare di sola andata. Apre il programma la sfida tra Torino e Genoa, che si giocherà la sera del 9 gennaio. Le altre si giocheranno nella settimana successiva, così ripartite: martedì 14 gennaio in campo Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari rispettivamente alle 15, alle 18 e alle 20:45. Con gli stessi orari si disputeranno il giorno dopo Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juventus-Udinese. Completerà il quadro la sfida tra Parma e Roma, in programma giovedì 16 gennaio alle 21:15.

Il calendario degli ottavi di finale

Torino – Genoa, giovedì 9 gennaio ore 21:15

Napoli – Perugia, martedì 14 gennaio ore 15:00

Lazio – Cremonese, martedì 14 gennaio ore 18:00

Inter – Cagliari, martedì 14 gennaio ore 20:45

Fiorentina – Atalanta, mercoledì 15 gennaio ore 15:00

Milan – Spal, mercoledì 15 gennaio ore 18:00

Juventus – Udinese, mercoledì 15 gennaio ore 20:45

Parma – Roma, giovedì 16 gennaio ore 21:15