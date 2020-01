Torino-Genoa 0-0, risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia

Prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: Il Torino ospita il Genoa. Mazzarri fa un po' di turnover ma non rinuncia a Belotti, in coppia con Zaza, in avanti. Nicola sceglie Agudelo al fianco di Favilli in attacco. Debutto da titolare per Behrami, tra i pali c'è Radu. Chi passa il turno sfida nei quarti la vincente di Milan-Spal