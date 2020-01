Fiorentina-Atalanta, furia Gasperini dopo gli insulti di parte del pubblico viola

Parole durissime, quelle di Gasperini, al termine della sfida tra Fiorentina e Atalanta, terminata con la vittoria e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia della squadra viola. L’allenatore dei bergamaschi si è scagliato contro gli insulti ricevuti da parte del pubblico del Franchi: “Io non ho mai insultato nessuno,sono sempre venuto da avversario ma non ho mai insultato nessuno. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano 'figli di p...', sono loro i 'figli di p...'. È un insulto pesante da accettare, un fatto di maleducazione”