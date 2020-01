Parma-Roma, Fonseca: "Ora Ünder avrà più chance di giocare, Kalinic il migliore in campo"

Vittoria e qualificazione. Difesa a tre e mercato. Fonseca esce soddisfatto dal Tardini, riscattando gli ultimi due ko e trovando il pass per i quarti dove ci sarà la Juventus: "Contro di loro sarà una sfida difficile, per di più in trasferta. Stasera mi è piaciuto quasi tutto - ha detto l'allenatore dei giallorossi ai microfoni di RaiSport -. La squadra è stata bene in campo difensivamente. In attacco abbiamo avuto occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Kalinic ha fatto bene, per me è stato il migliore in campo, molto bene anche Cristante. Difesa a tre? È stata la prima volta con Cristante centrale, mi è piaciuto il modo di iniziare la costruzione, e abbiamo controllato sempre i contropiedi del Parma. Cristante sa mettere qualità nel gioco. Non so se la rifaremo in futuro, è un'opzione. Pellegrini? È un professionista, un bravissimo ragazzo. E come giocatore è importantissimo per noi, è intelligente e può giocare in diverse posizioni". Poi anche un messaggio per Zaniolo: "Un abbraccio molto forte, questa vittoria è per lui. Deve essere forte, noi siamo con lui". Dunque il tema mercato in conferenza stampa: "Con l'infortunio di Zaniolo, Ünder deve capire che avrà più opportunità. Oggi ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una buona partita. Cetin? Deve rimanere con noi e continuare a migliorare".

Rassicuranti anche le parole di Lorenzo Pellegrini, uscito all'85' dopo un colpo e dopo la doppietta che ha deciso il match: "È solo una contusione, sono uscito per precauzione. La dedica del gol ci tengo a farla a Nicolò Zaniolo".