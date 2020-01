Quarti Coppa Italia 2020, calendario e orari delle partite in tabellone

Entra sempre più nel vivo la Coppa Italia 2019/2020. Otto le squadre rimaste in corsa, tra le sorprese l’eliminazione dell’Atalanta, finalista della scorsa edizione, sconfitta al Franchi dalla Fiorentina negli ottavi di finale. Le altre big sono pronte a scendere in campo nei quarti di finale (gara secca) che prenderanno il via martedì 21 gennaio con la sfida del San Paolo tra il Napoli di Gattuso – a caccia di un successo per allontanare la crisi – e la Lazio di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo. Mercoledì 22 gennaio toccherà invece alla Juventus sfidare la Roma, mentre la settimana successiva il Milan affronterà il Torino (martedì 28 gennaio), con Inter-Fiorentina, in programma mercoledì 29 gennaio, che chiuderà il programma dei quarti.

Il programma dei quarti