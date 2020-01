LE SCELTE DI CONTE

Più di una novità in casa nerazzzurra, sorprese che non coinvolgono solo l'ultimo colpo Eriksen che partirà dalla panchina. Inter in campo con il 3-4-1-2, modulo che prevede la presenza di Sanchez da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro. Si tratta di un'alternativa al 3-5-2 già provata nell'allenamento di martedì, piccola "rivoluzione" per valutare la capacità della squadra di muoversi bene con la presenza di un trequartista (ruolo abituale proprio della new entry Eriksen). Sugli esterni giocano Candreva e Young, ci sono anche Ranocchia e Bastoni in difesa