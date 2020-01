San Siro ha voluto tributare un omaggio da brividi al campione scomparso per un tragico incidente in elicottero. Kobe Bryant era un dichiarato tifoso rossonero. Tante le casacche gialloviola numero 24 presenti sugli spalti. Poco prima del fischio di inizio, sullo schermo dello stadio sono passate alcune immagini del campione e della figlia GiGi, tragicamente scomparsa insieme a Kobe, accompagnate dalle note di "Who Wants To Live Forever", brano dei Queen. Al minuto 24 il pubblico presente allo stadio ha iniziato ad applaudire, come ennesimo omaggio al campione