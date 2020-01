Eriksen, entra al 66' di Inter-Fiorentina di Coppa Italia: le FOTO dell'esordio

Eriksen si è presentato ai suoi nuovi tifosi: Conte ha inserito il danese al 66’ del secondo tempo del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, poco prima del gol decisivo di Barella. Dal riscaldamento prima del fischio d’inizio ai sorrisi in panchina, fino all’ultima mezz’ora in campo. Per l'ex Tottenham anche un assist per Lautaro, che ha segnato ma in fuorigioco. Ecco i migliori scatti dell’esordio del nuovo numero 24 nerazzurro