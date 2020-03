Il portiere rossonero non si sente ancora al cento per cento dopo il problema alla caviglia sinistra avuto con la Fiorentina e salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus: al suo posto tra i pali ci sarà Begovic

Il Milan non recupera Gianluigi Donnarumma per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il portiere non è partito con i compagni per la trasferta di Torino, perché non è ancora al cento per cento. La caviglia sinistra sta meglio, ma il numero uno della Nazionale ha ancora bisogno di cure, a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Donnarumma aveva accusato il problema fisico nel pareggio contro la Fiorentina del 22 febbraio, chiedendo il cambio a inizio ripresa. Al suo posto contro i bianconeri ci sarà Begovic.

Kjaer ce la fa, convocati tre Primavera

Brutte notizie, dunque, per Stefano Pioli, che per la sfida dell'Allianz dovrà già rinunciare agli squalificati Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. L'unica nota positiva della vigilia arriva invece da Simon Kjaer che ha recuperato dal problema muscolare a un flessore ed è pienamente recuperato. Per ovviare all'emergenza Pioli ha convocato anche tre giocatori della Primavera: Soncin, Brescianini e Tonin.

Milan, la probabile formazione

(4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Leao. Allenatore: Pioli