Juve-Milan, la conferenza di Sarri LIVE alla vigilia della semifinale di Coppa Italia

Le parole di Maurizio Sarri sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all'Allianz Stadium domani sera. Si riparte dall'1-1 di San Siro. Attesa per le parole dell'allenatore bianconero su Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo dalla madre Dolores (ricoverata in ospedale a Madeira per un malore). Impossibile al momento stabilire se CR7 sarà della partita