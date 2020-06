Allenamento speciale venerdì all'Allianz Stadium: 89 giorni dopo Juve-Inter, la squadra di Sarri è scesa in campo per una partitella. Nuovo test a esattamente una settimana di distanza dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan

Maurizio Sarri ha osservato con attenzione la prima uscita della sua Juve allo Stadium. La mascherina c'è per questioni sanitarie, ma non sono mancati gli appunti sul quaderno. È vero, era solo una sgambata tra due squadre che si sono scambiate anche gli uomini, ma qualche indicazione è arrivata. Con Paratici e Nedved a bordocampo a osservare a che punto è la squadra di Sarri.

Primo suggerimento: il sistema di gioco. 4-3-3 con due terzini di spinta come Cuadrado e Asandro sulle fasce. I due centrali sono stati Bonucci e De Ligt. Nel mezzo tra Khedira e Matuidi è stato scelto Bentancur. Pjanic - il cui futuro resta in bilico tra Juve e Barcellona - invece ha giocato insieme a Bernardeschi e Rabiot nella squadra degli azzurri. In attacco ecco Douglas Costa e Dybala attaccante centrale falso nueve, insieme a Cristiano Ronaldo, visto il momentaneo stop di Higuain. Il brasiliano sta conquistando spazi e fiducia da parte di Maurizio Sarri, potrà essere un fattore decisivo anche nelle gare ufficiali.

Rispetto alla sfida con l'Inter di 89 giorni prima non si è visto Ramsey, che continua un lavoro personalizzato, come Chiellini. Dopo una domenica di riposo la Juve entrerà poi nell'ultima settimana di allenamenti. In meno di 90 minuti è sembrato quasi di essere tornati indietro di 90 giorni. Nel mezzo l'emergenza coronavirus che ha cambiato il mondo. Sarri si augura invece che a non cambiare troppo sia la sua Juve.