Leao o Paquetà? E’ il dubbio verso la Juve

Senza Ibrahimovic (infortunato e squalificato), Pioli studia il l’11 del Milan che venerdì sfiderà allo Stadium la Juventus (1-1 all’andata). Rebic e Calhanoglu le certezze, Leao e Paquetà in corsa per una maglia. Le ultime da Milanello

Una settimana - quella appena passata - di campo con la certezza che in campo si tornerà davvero. Meno di una settimana invece alla prima a distanza di 100 giorni da quel Milan-Genoa, che ha rischiato di essere per molto, moltissimo tempo l'atto finale di una stagione comunque da dimenticare per il Milan.

E’ cambiato quasi tutto

Ribaltoni ai quadri dirigenziali. Cambi in panchina. E poi numerosi acquisti e altrettante cessioni. Fino a Ibra che sembrava il salvagente di questa strana stagione. Sembrata appunto. Perché squalificato e infortunato salterà la semifinale di ritorno in coppa Italia contro la Juve. Ed allora Pioli sta già pensando a come stravolgere il suo Milan.

L’11 anti Juve

Dal centrocampo a 4, al centrocampo a 3. Da un attacco con un 1+1 (Calha più Ibra) ad un attacco che verosimilmente sarà o composto da 1 trequartista e 2 punte o viceversa da 2 trequartisti e 1 punta. Calhanoglu e Rebic le certezze. Leao e Paqueta i dubbi. Una maglia da titolare allo Stadium se la contenderanno loro. I prossimi giorni scioglieranno gli ultimi dubbi di Pioli e del suo staff.

Le domande sul futuro

Pensare al campo è l'unica soluzione possibile per allontanare voci e domande relative al futuro. Che inevitabilmente incombe sulla testa dei protagonisti rossoneri. Chi governerà il prossimo Milan? Chi sarà a capo del progetto tecnico? Chi allenerà i rossoneri? Che giocatori vestiranno la maglia rossonera? Progetto italiano o più europeo? Più giovani o più esperti alla Ibra? Domande quanto mai lecite e d'attualità. Ma oggi conta il campo, la prossima settimana conterà il campo. Poi, il resto, si vedrà.