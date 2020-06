Inter, Eriksen verso una maglia da titolare

L'Inter prepara la trasferta di Napoli per la seimifinale di ritorno di Coppa Italia, da ribaltare lo 0-1 di San Siro. Per farlo Antonio Conte potrebbe punatre dal primo minuto su Eriksen: l'ex Tottenham sta convincendo in allenamento e in un possibile 3-4-1-2 troverebbe una collocazione ideale

Nulla è impossibile. Lo slogan di Marotta riecheggia ad Appiano Gentile nella preparazione di una trasferta particolare. L’Inter sabato volerà in giornata a Napoli e rientrerà dopo la partita. Toccata e fuga, in mezzo la semifinale. Conte ci arriva con nuove e vecchie certezze. Lautaro e Lukaku sono ormai la consuetudine e insieme a Brozovic e Barella formano l’ossatura della squadra. In dubbio rimane la difesa dove sono tutti recuperati tranne Godin, e dove difficilmente però l’allenatore si prenderà dei rischi. Difficile vedere in campo insieme de Vrij, D’ambrosio e Bastoni, appena usciti dai rispettivi acciacchi. Skriniar e Ranocchia invece hanno sempre lavorato con continuità. Quindi si arriva all’ultimo dubbio, il più importante: Eriksen. Il danese sta convincendo in allenamento. Il passaggio al 3-4-1-2 è quasi completo. Lui rimane in corsa insieme a Sensi per una maglia da titolare ma più passano i giorni e più l’ex Tottenham si avvicina alla prima grande sfida con lui in campo dal primo minuto. La speranza è che sappia interpretare le due fasi. La certezza è che con quel piede destro nulla è impossibile.