Ci siamo, manca sempre meno al calcio d'inizio delle semifinali di Coppa Italia. Si inizia con il ritorno di Juventus-Milan, in campo venerdì allo Stadium. A dirigere la gara sarà Orsato. Sorridono dunque i bianconeri, che con il fischietto classe 1975 hanno perso solo cinque partite su 34. Sette su 28, invece, i ko dei rossoneri, la cui ultima vittoria con lui risale al gennaio 2019 (Genoa-Milan 0-2). La coppia Mondin-Galetto come assistenti, poi il quarto uomo Massa e i Var Aureliano e Vivenzi. Per quanto riguarda Napoli-Inter (calcio d'inizio sabato al San Paolo, ore 21) l'arbitro sarà Rocchi, che non ha portato bene agli azzurri nelle ultime due occasioni in cui li ha diretti, come dimostrano i ko con Juve e Roma. Non va meglio ai nerazzurri, a secco di successi con il fischietto fiorentino dal maggio 2018 (Lazio-Inter 2-3). Come assistenti ci saranno Del Giovane e Cecconi, mentre Mariani sarà il quarto uomo. In sala Var Valeri e Giallatini.

Coca-Cola nuovo sponsor ufficiale

Lo sguardo va già alla finale, in occasione di cui Coca-Cola diventerà ufficialmente il nuovo sponsor principale della Coppa Italia in sostituzione di TIM. Lo sarà a partire dal match dell'Olimpico di Roma fissato per mercoledì 17 giugno. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Serie A. Dopo la Supercoppa dello scorso dicembre, la multinazionale statunitense ha quindi deciso di ampliare la sua collaborazione con il campionato di calcio italiano: nella prossima stagione continuerà a essere inoltre partner ufficiale della Serie A: "Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner. - le parole dell'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo - questa partnership è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei club associati".