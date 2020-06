Sarri schiera il tridente con Douglas Costa e CR7 ai lati di Dybala. Pochi dubbi per Pioli: Paquetà parte da destra, Bonaventura in appoggio a Rebic

Il calcio italiano riparte, Juventus e Milan pronte a scendere in campo per la prima partita dopo la lunga sospensione per il coronavirus. Una gara che è già decisiva: in palio c'è un posto per la finalissima di Coppa Italia del 17 giugno. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con Cristiano Ronaldo che, con un rigore nel finale, rispose all'iniziale vantaggio di Rebic. Dal pareggio di San Siro ai novanta minuti dell'Allianz Stadium: il calcio italiano ricomincia da Torino e dal ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

La probabile formazione della Juventus

Idee abbastanza chiare per Maurizio Sarri, che sceglie un classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Gigi Buffon, confermato portiere di coppa anche in quest'occasione. Davanti a lui la coppia formata da De Ligt e Bonucci, con Chiellini che andrà in panchina. Sugli esterni spazio a Danilo e Alex Sandro. A centrocampo dovrebbe esserci regolarmente Pjanic ad agire davanti alla difesa, con Bentancur e Matuidi ai suoi lati. Verso la panchina Sami Khedira. In attacco non ci sarà Higuain, alle prese con un fastidio muscolare rimediato nei primi giorni di allenamento. Dybala partirà dal centro, con Douglas Costa alla sua destra e Cristiano Ronaldo alla sua sinistra.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

La probabile formazione del Milan

Tre assenze importanti per Stefano Pioli che deve rinunciare agli squalificati Castillejo, Theo Hernandez e Ibrahimovic (quest'ultimo anche infortunato). In difesa mancano anche gli infortunati Duarte e Musacchio, per cui le scelte sono obbligate: ci sarà Kjaer al fianco di Romagnoli con Conti e Calabria esterni a comporre la linea a quattro davanti a Donnarumma. A centrocampo Kessié e Bennacer agiranno davanti alla difesa, il solito Calhanoglu partirà dalla sinistra mentre a destra ci sarà Paquetà. In attacco spazio a Rebic, con Bonaventura alle sue spalle.

MILAN (4-4-1-1) probabile formazione: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. (All. Pioli)