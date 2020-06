Torna in campo la Juventus, torna anche Cristiano Ronaldo. In uno Stadium vuoto, ma con un pensiero per i tifosi: "Wherever you are, we'll always be together", ha scritto il portoghese sui propri canali social, tradotto: "Ovunque siate, sempre insieme". Il tutto accompagnato da uno scatto che lo ritrae con il pugno alzato verso la curva dell'Allianz. Non ci sarà nessuno striscione per lui, nessun coro. Lo ha imposto il coronavirus, ma la Coppa Italia riparte. I bianconeri puntano la finalissima di Roma, prima però occorre archiviare la pratica Milan. A San Siro è finita 1-1, proprio grazie al rigore allo scadere trasformato da Ronaldo, che da quando è in Italia si è fatto ipnotizzare solo da Sorrentino. In Italia CR7 ha già vinto tutto, gli manca solo la Coppa Italia appunto. Sarebbe il trofeo numero 30 della sua carriera, l'ultimo a livello nazionale da aggiungere a quelli già alzati in Inghilterra e Spagna, dove ha vinto tutto il vincibile. 25 le reti segnate nelle 32 gare giocate in stagione, più gli 11 gol realizzati con il Portogallo. Adesso Ronaldo vuole ricominciare da dove è stato interrotto. Anche senza tifosi.