E' stato designato l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì alle 21. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Internazionale dal 1° gennaio 2018, il 21 settembre 2019 viene designato per la prima volta nel 224° Derby di Milano, valido per la 4^ giornata di Serie A 2019-2020. Per lui si tratta della prima direzione in una finale di Coppa Italia. Gli assistenti saranno Paganessi e Alassio, IV uomo Calvarese, mentre al VAR ci saranno Irrati e Schenone.

Questa nel dettaglio la designazione:



DOVERI

PAGANESSI – ALASSIO

IV: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE