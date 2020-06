Coppa Italia, data e ora della finale Napoli-Juve

Azzurri e bianconeri di fronte mercoledì 17 giugno alle 21 allo stadio Olimpico di Roma: sarà anche la sfida tra Gattuso e Sarri, due allenatori che non hanno mai vinto la competizione. C'è un precedente in finale: 20 maggio 2012, vittoria per 2-0 del Napoli e primo trofeo dell'era De Laurentiis CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Primo trofeo della stagione in palio, poi sarà tempo di ripartire con la Serie A. La Coppa Italia 2019/2020 è arrivata al suo ultimo atto: dopo le semifinali di ritorno giocate nel weekend, partite che hanno rappresentato il ritorno del calcio italiano dopo oltre tre mesi di stop per l'emergenza coronavirus, Napoli e Juventus saranno protagoniste della finalissima di Roma, sfida con 18 vittorie complessive della competizione in bacheca: 5 per gli azzurri, che non vincono la Coppa dal 2014, 13 per i bianconeri, che hanno sollevato il trofeo per l'ultima volta nel 2018.

Quando si gioca Napoli-Juve La sfida tra il Napoli di Rino Gattuso e la Juventus dell'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri si giocherà mercoledì 17 giugno alle 21 allo stadio Olimpico, sede fissa della finalissima dal 2008, anno in cui si è abbandonato il format andata e ritorno per passare alla gara unica. Inizialmente programmata per il 13 maggio e slittata a causa del lockdown, la partita metterà di fronte due allenatori che non hanno mai vinto la competizione. Il Napoli è arrivato in finale superando il Perugia per 2-0 agli ottavi, la Lazio per 1-0 nei quarti e l'Inter nella doppia semifinale (0-1 a San Siro e 1-1 al San Paolo), mentre la Juventus ha eliminato Udinese (4-0) e Roma (3-1 allo Stadium), superando il Milan con due pareggi (1-1 o 0-0) in semifinale.