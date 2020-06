Gattuso: "Vogliamo regalare una gioia alla città"

90 minuti con in palio la Coppa Italia. Per alzare al cielo il trofeo, però, il Napoli di Gattuso dovrà superare il sempre difficile esame Juventus. "Non c'è mai un momento migliore per incontrare la Juve, penso che fa parte del loro dna, della storia del loro club. Da tanti anni ormai hanno continuità e giocatori con grande mentalità. Noi dobbiamo essere molto bravi, rispettarli perché bisogna portare rispetto ma giocarci la gara con le nostra armi", le parole rilasciate dall’allenatore del Napoli ai microfoni Rai alla vigilia della finale di Coppa Italia. Azzurri che ritroveranno da avversario Maurizio Sarri, oggi sulla panchina della Juve. Allenatore che Gattuso stima tantissimo: "Di Sarri piace tutto, non nego di aver fatto tanti copia/incolla in questi anni, ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano, mi piace tutto di lui", le sue parole.

"Vogliamo regalare una gioia a questa città"

Gattuso che chiede alla sua squadra la massima concentrazione, spirito che nelle scorse ore ad esempio non sembra aver visto in Lozano. "Chi è stanco, chi non se la sente, chi non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio, se perde un giorno non succede nulla. Quando fischio e la squadra va in campo, voglio gente che va a mille all'ora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento", ha ammesso Gattuso. Che ha ringraziato il popolo del Napoli per la vicinanza mostrata in questi giorni così delicati e difficili per via della prematura scomparsa della sorella: "In questi giorni i napoletani sono stati vicini a me e la mia famiglia, hanno tappezzato la città con parole molto belle. Penso che possiamo dargli una gioia grande, dobbiamo concentrarci per giocare al meglio questa finale, per noi e per tutta la città", ha concluso Gattuso.