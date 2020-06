Voti alti per la squadra di Gattuso: Meret decisivo in un paio di situazioni e poi parando subito il primo rigore della serie a Dybala. La coppia Maksimovic-Koulibaly è un muro, Demme il migliore a centrocampo. Juve che non ha brillato, spegnendosi dopo la prima mezz'ora: tridente insufficiente, prova opaca di Pjanic. Tra i bianconeri si distingue solo Buffon

COPPA ITALIA: NAPOLI-JUVE 4-2 DOPO I RIGORI