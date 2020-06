Al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Juve, discorso di Gattuso alla squadra riunita in cerchio: "Avete dimostrato senso di appartenenza, qui c'è anche gente in scadenza di contratto". Poi, con uno sguardo ai prossimi obiettivi: "Adesso non abbiamo più tensioni e pressioni"

“Avete dimostrato professionalità, carattere, senso di appartenenza. Qui c’è gente che è in scadenza di contratto, deve andar via, c’è gente che piange. Siete forti. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, non ne abbiamo, e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno". Sono alcune delle parole con cui Rino Gattuso, allenatore del Napoli vincitore della Coppa Italia, ha voluto ringraziare i suoi giocatori al termine della partita dell'Olimpico di Roma contro la Juventus. Gattuso ha parlato alla squadra riunita in cerchio, un segno di unità e un discorso che è un'autentica carica di energia dopo un risultato che cambia la stagione degli azzurri anche in vista dei prossimi obiettivi. "Adesso dobbiamo andare in Champions", ha aggiunto il presidente Aurelio De Laurentiis dopo aver raggiunto il gruppo.