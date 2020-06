Sarri: "Mi girano quando mi dicono che non ho vinto niente in Italia"

L'allenatore della Juve ha presentato la finale col Napoli in conferenza stampa: "Higuain penso non ce la faccia a recuperare. Ronaldo? Il suo talento non può essere condizionato da una posizione. Il Napoli è difficile da affrontare, in certe gare sa esprimersi su alti livelli". Poi la stoccata: "Mi girano le scatole quando dicono che non ho vinto niente in Italia: ho fatto 8 promozioni". LE DICHIARAZIONI DI SARRI