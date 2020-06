Mancino di Milik da una parte, Buffon dall'altra e Napoli che è tornato a trionfare in Coppa Italia. È il sesto trionfo in totale, il primo a distanza di 6 anni dall'ultima volta. Un successo che rimette in piedi la stagione degli azzurri, rivoluzionati nel gioco ma soprattutto nello spirito dall'approdo di Gattuso in panchina. Una vittoria, impreziosita dal valore dell'avversario, celebrata dai giocatori sul terreno di gioco dell'Olimpico e dai tifosi in giro per la città, protagonisti di una festa durata tutta la notte. Ma c'è anche chi ha festeggiato da lontano e il suo nome non può passare inosservato. È Diego Armando Maradona che, durante la sua carriera partenopea, una Coppa Italia l'aveva vinta. Era la stagione 1986-87 e, pur senza segnare, aveva trionfato nella doppia finale contro l'Atalanta. Un successo che aveva rappresentato la ciliegina sulla torta di un'annata che aveva visto l'argentino e i suoi compagni, un mese prima, conquistare il primo scudetto della storia. La vittoria contro i bianconeri di Sarri, invece, può rappresentare l'inizio di un percorso per gli uomini di Gattuso. Loro hanno raccolto l'eredità di Diego e messo in bacheca la 6^ Coppa Italia del club azzurro. E il Pibe si è voluto subito congratulare, pubblicando un messaggio sui social. "Orgoglioso di voi - ha scritto su Instagram -. Forza Napoli". Complimenti che rendono ancora più speciale questo trionfo iniziato dal 2-0 sul Perugia negli ottavi e terminato con l'ultimo decisivo tiro dal dischetto.