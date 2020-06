Quarantena calcio, Spadafora: "Soluzione vicina"

Il ministro dello Sport Spadafora assicura che il problema della quarantena ridotta del calcio - autorizzata dal Cts, ma in contrasto con il decreto legge attualmente in vigore - sta per essere risolto: "Da quando ho letto il verbale del Cts - ha spiegato all'Ansa - sto lavorando con il ministro Speranza per superare il problema. Abbiamo vagliato tutte le ipotesi per cercare quella più veloce ed efficace, e speriamo di chiudere con un atto amministrativo già giovedì (18 giugno)"