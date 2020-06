Nonostante l'orario (le 4 del mattino circa) dell'arrivo alla stazione di Afragola, il taxi con a bordo l'attaccante è stato circondato da tantissimi tifosi in festa. E il belga non ha perso l'occasione per celebrare la vittoria della Coppa Italia insieme al popolo napoletano

Una festa infinita per concludere nel migliore dei modi una giornata indimenticabile. Prima l’ufficialità del rinnovo di contratto che di fatto lo lega al Napoli fino al termine della carriera (due anni più opzione la durata del nuovo accordo), poi la Coppa Italia alzata al cielo nella notte di Roma. Un successo contro la Juventus ai rigori che Dries Mertens e i suoi compagni di squadra hanno festeggiato a lungo, fino a notte inoltrata, quando sono stati accolti dall’incredibile passione del popolo napoletano. Il taxi dove è salito il calciatore belga – divenuto da pochi giorni il miglior marcatore della storia del club con 122 gol – subito dopo l’arrivo della squadra ad Afragola, intorno alle 4 del mattino, è stato circondato dai tifosi in festa che intonavano il coro a lui dedicato. E "Ciro" Mertens (come cantavano i tifosi) ha voluto immortalare il momento riprendendo la scena con lo smartphone mentre il tassista mostrava con orgoglio alla folla festante la medaglia d’oro donata in prestito proprio dall’attaccante azzurro. Che non poteva proprio desiderare un 17 giugno migliore.