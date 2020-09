Ritorna la Coppa Italia, con il secondo turno preliminare che vede protagoniste anche le formazioni di Serie B: passa il Lecce che batte la Feralpisalò, mentre il Brescia non ha nemmeno dovuto affrontare il Trapani, che non si è presentato in campo a causa di problemi societari (si va verso il 3-0 a tavolino). Eliminate a sorpresa Frosinone, Ascoli e Chievo

Ricomincia la Coppa Italia con il secondo turno preliminare nel quale, tra conferme e qualche sorpresa, sono entrate in scena anche le formazioni di Serie B. Dopo l'anticipo del martedì, che ha visto il Monza imporsi per 3-0 sulla Triestina, è stato un mercoledì di grandi emozioni e alcuni risultati inaspettati: passano infatti il turno Padova, Perugia e Catanzaro che eliminano rispettivamente Frosinone, Ascoli e Chievo. Grande fatica per il Pescara, che elimina il San Nicolò Notaresco soltanto al decimo calcio di rigore. Passa il Lecce (2-0 sulla Feralpisalò), mentre il Brescia non è dovuto nemmeno scendere in campo, dal momento che il Trapani non si è presentato al Rigamonti a causa del caos societario che sta coinvolgendo il club siciliano in queste ultime settimane (si va verso il 3-0 a tavolino in favore della formazione allenata dal Del Neri). Il programma verrà completato dalla sfida delle ore 21 tra Spal e Bari. Di seguito, l'elenco completo dei risultati del secondo turno preliminare di Coppa Italia.