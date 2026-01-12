Offerte Sky
Roma-Torino, Gasperini: "Coppa Italia obiettivo, finale in casa sarebbe fondamentale"

Coppa Italia

Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia di Roma-Torino: "Obiettivo Coppa Italia, la finale all'Olimpico sarebbe fondamentale ma il percorso è impegnativo - ha detto a SportMediaset -. Loro sono una squadra ostica da affrontare"

ROMA-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI

Giornata di vigilia per la Roma che, martedì alle 21, sfiderà il Torino all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Un trofeo che i giallorossi non vincono dal 2008 e che il suo allenatore è già andato più volte a un passo dal conquistarlo in passato. "Non siamo riusciti a vincerla con l’Atalanta, tre volte in finale, sicuramente resta li grande rammarico – ha detto Gasperini a SportMediaset -. È una competizione all’inizio non molto seguita, poi però man mano che va avanti diventa molto importante e tutte quante ci tengono tantissimo, infatti alla fine ci sono tutte le squadre migliori. È un obiettivo per noi? A Roma c’è sempre l’opportunità di fare la finale in casa, sarebbe fondamentale. Ma il percorso di qui in avanti diventa impegnativo: c’è il Torino, eventualmente l’Inter e poi tutte le più forti del campionato”.

"Torino squadra ostica da affrontare"

“Il Torino si conferma essere una squadra molto solida e pericolosa – ha aggiunto il mister della Roma -, magari non riesce ad avere la continuità per inserirsi in posizioni più alte della classifica, però rimane difficile e ostica da affrontare. In campionato è stata la nostra prima sconfitta, anche se ricordo quel giorno perché faceva un caldo incredibile, niente a che vedere con le temperature che avremo martedì”.

Malen, principio di intesa tra Roma e Aston Villa

