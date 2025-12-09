Offerte Sky
Inter, quarti di Coppa Italia a Monza: San Siro occupato per le Olimpiadi 2026

Coppa Italia

I nerazzurri non potranno giocare il quarto di finale di Coppa Italia a San Siro, occupato nel mese di febbraio per le Olimpiadi Invernali. La squadra di Chivu giocherà contro Roma o Torino a Monza, impianto già utilizzato dalla formazione Under 23

TABELLONE COPPA ITALIA

L'Inter di Cristian Chivu sarà costretta al "trasloco" per giocare il quarto di finale di Coppa Italia, previsto nella prima metà di febbraio contro Roma o Torino. In quel periodo, infatti, lo stadio di San Siro sarà impegnato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio. Ecco dunque che la "casa" dei nerazzurri per una partita diventerà l'U-Power Stadium di Monza, che in questa stagione sta ospitando la formazione Under 23 di Stefano Vecchi. L'Inter, dunque, si sposterà di 25 chilometri per questa partita, in un impianto che può ospitare circa 17.000 spettatori contro gli oltre 75.000 posti a sedere del Meazza. Il calendario dei quarti di finale non è ancora noto (l'Inter scoprirà l'avversaria a gennaio), ma si giocherà il 4 o l'11 febbraio

Milan-Como e la trasferta in Australia

Una chiara esigenza, vista la sovrapposizione con i Giochi Olimpici, che coinvolge anche il Milan e la nota questione sulla sede della partita con il Como, con la possibile trasferta in Australia. "Abbiamo avuto l'offerta giusta, i club sono d'accordo, la Figc e la Uefa hanno dato in via libera, manca solo l'ok definitivo da parte della Fifa" aveva detto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, durante il Granà Galà del Calcio AIC.

De Siervo: "Per Milan-Como a Perth manca l'ultimo ok Fifa"

