Allegri: "Noi meglio di sabato, non deprimiamoci"

Allegri dopo Lazio-Milan: "Dispiace ma non deprimiamoci, abbiamo giocato meglio di sabato"Coppa Italia
L'allenatore del Milan commenta la sconfitta dell'Olimpico che vale l'eliminazione dalla Coppa Italia: "C'è dispiacere e dobbiamo essere arrabbiati perché era un obiettivo ma allo stesso tempo non dobbiamo deprimerci perché abbiamo un percorso da fare e dobbiamo tornare a giocare la Champions". In generale: "Potevamo difendere meglio sul gol e quando dominiamo la gara siamo pericolosi per noi stessi, dobbaimo migliorare"
E' tutto sommato sereno Massimiliano Allegri nonostante l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Era una partita bloccata, abbiamo avuto qualche occasione, non abbiamo fatto gol e poi abbiamo preso gol da angolo dove potevamo difendere meglio - dice a Sportmediaset - Chi vince ha sempre ragione. La squadra ha fatto una buona partita, Jashari che rientrava ha giocato bene, anche Ricci, dispiace uscire dalla Coppa Italia, volevamo arrivare fino in fondo ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita". Un passo indietro nel percorso di crescita? "Non è un passo indietro, dobbiamo essere arrabbiati perché c'è dispiace e perché era un obiettivo ma dobbiamo riprendere il cammino perché c'è Torino e Sassuolo e poi la Supercoppa".
"Quando dominiamo siamo pericolosi per noi stessi"
Leao non particolarmente incisivo in questa partita: "Si è mosso bene, ha avuto una bella occasione, quando non c'è lui in area dobbiamo andare a occuparla con altri, si è messo a disposizione della squadra". Più in generale: "Non bisogna deprimersi, c'è una stagione davanti e il nostro obiettivo è tornare in Champions. Sul gol potevamo difendere meglio, era un momento in cui la gara non era facile, abbiamo sbagliato tre o quattro palle e abbiamo preso gol. Quando abbiamo il dominio della gara diventiamo pericolosi per noi stessi e su questo dobbiamo migliorare". Cosa manca: "I gol li stiamo facendo, abbiamo bisogno di qualche gol in più dei centrocampisti e sulle palle inattive e soprattutto bisogna essere un po' più attenti in questi frangenti". Sulla scaramanzia: "Come il Napoli lo scorso anno? E' ancora lunga, adesso c'è il Torino che per noi non è facile perché loro hanno bisogno di punti". Poi in conferenza: "Stasera per me abbiamo giocato anche meglio di sabato. Abbiamo avuto più occasioni oggi che in campionato...".