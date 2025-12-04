Allegri: "Noi meglio di sabato, non deprimiamoci"

L'allenatore del Milan commenta la sconfitta dell'Olimpico che vale l'eliminazione dalla Coppa Italia: "C'è dispiacere e dobbiamo essere arrabbiati perché era un obiettivo ma allo stesso tempo non dobbiamo deprimerci perché abbiamo un percorso da fare e dobbiamo tornare a giocare la Champions". In generale: "Potevamo difendere meglio sul gol e quando dominiamo la gara siamo pericolosi per noi stessi, dobbaimo migliorare"

E' tutto sommato sereno Massimiliano Allegri nonostante l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio: " Era una partita bloccata , abbiamo avuto qualche occasione, non abbiamo fatto gol e poi abbiamo preso gol da angolo dove potevamo difendere meglio - dice a Sportmediaset - Chi vince ha sempre ragione. La squadra ha fatto una buona partita, Jashari che rientrava ha giocato bene, anche Ricci, dispiace uscire dalla Coppa Italia , volevamo arrivare fino in fondo ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita". Un passo indietro nel percorso di crescita? "Non è un passo indietro, dobbiamo essere arrabbiati perché c'è dispiace e perché era un obiettivo ma dobbiamo riprendere il cammino perché c'è Torino e Sassuolo e poi la Supercoppa".

"Quando dominiamo siamo pericolosi per noi stessi"

Leao non particolarmente incisivo in questa partita: "Si è mosso bene, ha avuto una bella occasione, quando non c'è lui in area dobbiamo andare a occuparla con altri, si è messo a disposizione della squadra". Più in generale: "Non bisogna deprimersi, c'è una stagione davanti e il nostro obiettivo è tornare in Champions. Sul gol potevamo difendere meglio, era un momento in cui la gara non era facile, abbiamo sbagliato tre o quattro palle e abbiamo preso gol. Quando abbiamo il dominio della gara diventiamo pericolosi per noi stessi e su questo dobbiamo migliorare". Cosa manca: "I gol li stiamo facendo, abbiamo bisogno di qualche gol in più dei centrocampisti e sulle palle inattive e soprattutto bisogna essere un po' più attenti in questi frangenti". Sulla scaramanzia: "Come il Napoli lo scorso anno? E' ancora lunga, adesso c'è il Torino che per noi non è facile perché loro hanno bisogno di punti". Poi in conferenza: "Stasera per me abbiamo giocato anche meglio di sabato. Abbiamo avuto più occasioni oggi che in campionato...".