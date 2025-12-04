L'allenatore della Lazio commenta il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto il Milan all'Olimpico: "Dopo la gara di campionato eravamo mortificati, fa piacere aver reso felici quarantamila persone che hanno fatto un tifo feroce. Non abbiamo neanche il tempo per essere contenti che ci aspetta una gara difficile col Bologna. Insigne? Per me è quasi un figlio, ma i ruoli da coprire prima sono altri..." LAZIO-MILAN 1-0 - TABELLONE - PAGELLE

E' sorridente, Maurizio Sarri, che si toglie di dosso l'amarezza per il match di campionato e conquista un quarto di finale importante con la sua Lazio dopo aver battuto il Milan: "Queste sono situazioni in cui ci provo gusto, tante difficoltà sin dall'inizio, anche gli infortuni ma questa è una squadra che si fa allenare -dice a Sportmediaset - Quindi durante la settimana mi diverto, poi la domenica magari mi arrabbio perché forse abbiamo qualcosa in meno degli altri". Un successo che ripaga la delusione della sfifda di campionato: "Ci ha fatto piacere fare felici quarantamila persone che hanno fatto un tifo feroce, in campionato eravamo mortificati a fine gara, l'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti, non abbiamo neanche tempo di essere contenti perché ci aspetta il Bologna e una gara difficile".

"Basic affidabile. Il futuro? Costruire una base importante" Ci si sofferma su Basic che da 'ripescato' sta diventando uno degli insostituibili di Sarri: "Basic è arrivato con grandi prospettive qualche anno fa, poi un po' per colpa nostra e un po' sua si era un po' perso, io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando alla grande, è uno dei più affidabili sicuramente". Una Lazio che in prospettiva può migliorare: "I prossimi mesi? Mi aspetto di dover continuare a lavorare, arrivare a fine stagione e capire di poter fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, nell'ultimo periodo abbiamo perso solo con Milan e Inter fuori, se riusciamo a costruire una bella base sarà già qualcosa di importante, speriamo di continuare a lavorare con lo stesso gusto di oggi".