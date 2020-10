Coppa Italia, il calendario del terzo turno

Ritorna la Coppa Italia con il terzo turno preliminare, che la prevede la discesa in campo anche delle formazioni di Serie A. Dopo le prime due sfide a eliminazione diretta che hanno visto protagoniste prima le squadre di Serie C e poi l'aggiunta di quelle di Serie B, è arrivato il momento anche per alcune delle protagoniste del massimo campionato. Non tutte però, perchè le migliori otto classificate dell'ultima Serie A scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale. Sarà il turno dunque di Fiorentina, Parma, Verona, Bologna, Udinese, Cagliari, Sampdoria, Torino, Genoa e delle neopromosse Benevento, Crotone e Spezia. Di seguito, il calendario completo del terzo turno preliminare di Coppa Italia, che si svolgerà tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.