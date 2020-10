Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi (365.467 il dato complessivo) e 41 morti, con il totale delle vittime che sale a 36.246. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (514, +62 rispetto a lunedì). 112.544 i tamponi effettuati. In Lombardia maggior incremento giornaliero di nuovi casi a livello regionale (1.080)

NUOVO DPCM: TUTTE LE MISURE