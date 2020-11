Spal, 2-0 al Monza: agli ottavi c'è il Sassuolo

SPAL-MONZA: 2-0

Paloschi rig. 62’, Brignola 75’

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Spaltro, Okoli (46′ Tomovic), Brignola (77′ Dickmann); Sernicola, Murgia, Missiroli, Sala; Castro (77′ Valoti), Strefezza (82′ Seck), Esposito (46′ Paloschi) Allenatore: Marino.

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Lepore, Scaglia, Pirola, Sampirisi; Barillà (66′ Armellino), Fossati, Colpani (72′ D’Errico); Machin; Marin, Maric (66′ Gytkjaer) Allenatore: Lazzarini.

Si conclude al quarto turno l’avventura in Coppa Italia del Monza. La squadra allenata per l’occasione da Lazzarini – non in panchina Brocchi, operato per calcoli renali lo scorso sabato – è stata battuta ed eliminata dalla Spal: a decidere il match un calcio di rigore realizzato da Alberto Paloschi al minuto 62 e la rete di Brignola al 75'. Primo tempo senza particolari emozioni, nella ripresa invece la gara si accende specialmente per merito della Spal. Azzeccata la mossa di Pasquale Marino di mandare in campo Paloschi al posto di Sebastiano Esposito: l'ex Milan prima si guadagna il rigore e poi lo realizza spiazzando Di Gregorio.