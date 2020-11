Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a "Otto e mezzo", su La7: "Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a dicembre non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc, si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto. Non è possibile consentire delle vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo". E sulle scuole dichiara: "Cercheremo di riaprirle prima di Natale"

SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE