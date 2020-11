Ammoniti: Iacoponi (P), Kone (C), Schiavi (C)

Il Parma di Liverani ritrova il sorriso in Coppa Italia: il successo sul Cosenza vale agli emiliani la qualificazione agli ottavi di finale, che i gialloblù disputeranno all'Olimpico di Roma contro la Lazio, il prossimo 13 gennaio. Decisivo per il passaggio del turno l'argentino Juan Brunetta, due scampoli di partite in campionato. La sua "epifania" è arrivata a un mese esatto dal Natale, con una doppietta nel primo tempo.

Il Brescia rinuncia alla trasferta di Empoli

Eliminato senza scendere in campo il Brescia di Cellino: il club ha rinunciato alla Coppa Italia per evitare lo svilupparsi un focolaio di coronavirus, dopo che l'ultimo giro di tamponi aveva rilevato 4 positività (tre giocatori e un membro dello staff). Come spiegato in una nota diffusa sul sito delle Rondinelle, "Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B".

La vittoria a tavolino porta l'Empoli agli ottavi di finale, ospite del Napoli il prossimo 13 gennaio.