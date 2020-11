Al Dall'Ara, stadio che vide l'ultimo gol su azione di Maradona in A, il Crotone è ancora a caccia del primo successo. La squadra di Stroppa è reduce dal ko contro la Lazio, quella di Mihajlovic (in settimana eliminata dalla Coppa Italia) dalla vittoria di Marassi contro la Samp. Conferme per Sinisa: Svanberg preferito ancora a Poli, dietro a Palacio la linea Orsolini-Soriano-Barrow. Anche Stroppa non cambia: senza Benali indisponibile gioca Molina. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

MILAN-FIORENTINA LIVE