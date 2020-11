Ranieri: "Arriviamo al derby di Coppa con rabbia"

Una sfida da non fallire, che mette in palio qualcosa in più del “semplice” passaggio agli ottavi di Coppa Italia (la vincente affronterà la Juve agli ottavi. Claudio Ranieri non nasconde l’importante della gara contro il Genoa: "Nella mia carriera non mi era mai capitato di giocare un derby ad eliminazione diretta, è la prima volta. Il derby è comunque derby e come tale va giocato: è una gara extra, per di più in questo caso da dentro o fuori. Lo ripeto spesso: faccio questo mestiere per le emozioni e per il pathos che ti trasmette e questa è una di quelle partite", le parole dell’allenatore della Sampdoria alla vigilia del match. Samp che arriva al match di Coppa Italia dopo la sconfitta col Bologna in campionato, la seconda consecutiva. "Arriviamo a questa gara molta determinazione e molta rabbia, anche per aver commesso degli errori. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile per questa gara", ha aggiunto l’allenatore della Samp.