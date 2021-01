Coppa Italia, calendario e tabellone degli ottavi

Negli ottavi di finale di Coppa Italia entrano in gioco tutte le big. Apre il programma il Milan, impegnato con il Torino martedì 12 gennaio, il giorno successivo in campo Inter, Juventus e Napoli, club detentore del trofeo. Chiudono Roma e Lazio, in scena il 19 e il 21 gennaio: il calendario completo

La Coppa Italia entra nel vivo, è tempo di ottavi di finale. Entrano in gioco tutte le big, all'esordio stagionale nella competizione: otto scontri diretti - in gara unica -, tutti nel mese di gennaio, suddivisi in cinque giorni. La sfida che apre gli ottavi di finale è quella di martedì 12 gennaio tra Milan e Torino, remake dell'ultimo turno di campionato. Mercoledì 13, ben tre gare: l'Inter fa visita alla Fiorentina, Napoli e Juventus ospitano rispettivamente Empoli e Genoa. Altre due partite giovedì 14: Il Sassuolo contro un altro club di Serie B, la Spal; l'Atalanta in casa con il Cagliari. Infine le romane, entrambe impegnate in casa: Roma in campo con lo Spezia martedì 19, Lazio con il Parma giovedì 21.