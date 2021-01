Pioli: "Proveremo a vincere la Coppa. Ibra gioca"

L’allenatore rossonero carica la squadra in vista degli ottavi di finale: "Servono cinque partite per arrivare in fondo, dobbiamo provarci. Ci sono tanti impegni, ma è stimolante per una squadra giovane come la nostra"

Proseguire una stagione da sogno, provando a regalarsi un trofeo: è questo l’obiettivo del Milan, alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino. All’inizio di una nuova competizione, Stefano Pioli ha tracciato un primo bilancio: "Sono molto soddisfatto soprattutto per la disponibilità, la partecipazione e la volontà dei miei giocatori. Sapevamo che sarebbe stata una stagione molto impegnativa, già cercando di passare i preliminari di Europa League e andare avanti. Ci sono tanti impegni ma allo stesso tempo è molto motivante e stimolante. C'è ancora tanto da fare, dobbiamo pensare alla partita di domani". Di certo, gli impegni sono molto ravvicinati. "La Coppa Italia è una competizione importante, alle prime otto è permesso di entrare agli ottavi quindi per arrivare in fondo servono cinque partite. Dobbiamo provarci e ci proveremo, non posso non tenere conto che sarà la quarta partita in nove giorni, quindi andranno fatte le scelte giuste cercando di mettere in campo i giocatori che hanno recuperato meglio e che sono freschi. Affronteremo un avversario che già in campionato ci ha messo in difficoltà quindi dobbiamo essere molto attenti e determinati" ha spiegato l’allenatore.