L'allenatore nerazzurro annuncia una novità di formazione per la gara di Coppa Italia: "Eriksen giocherà come play alla Brozovic, mi aspetto grandi risposte da lui in quella posizione. In una carriera ci sono dei momenti sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà". Sulla partita: "Fiorentina ottima squadra, superiamo quest'ostacolo e poi penseremo alla Juventus"

Dopo il pareggio con la Roma in campionato, l'Inter si prepara ad affrontare la prima gara stagionale in Coppa Italia. I nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina al Franchi (mercoledì 13 gennaio ore 15), partita secca con in palio un posto ai quarti di finale. Sarà l'occasione anche per vedere qualche novità tattica, Antonio Conte ne ha annunciata una in particolare alla vigilia del match: "Per quanto riguarda Eriksen, abbiamo avuto tempo per lavorare con lui dal punto di vista tattico nella posizione di play, quella che generalmente ricopre Brozovic – le sue parole a Rai Sport – Mi aspetto delle grandi risposte da lui. Nella carriera di un giocatore ci sono momenti favorevoli e sfavorevoli, bisogna sempre avere carattere per uscire dalle difficoltà".