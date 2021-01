Empoli, 3 giocatori e mister Dionisi in isolamento

Imprevisto in casa Empoli , impegnato nella trasferta di Napoli per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'Asl 3 del capoluogo campano ha infatti predisposto l'isolamento in albergo per Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello e Szymon Zurkowski, oltre che per l'allenatore della formazione toscana Alessio Dionisi e il magazziniere del club Luca Batini. Questo perchè i cinque erano presenti su un volo del 4 gennaio scorso da Lampedusa a Bologna, che trasportava anche una persona risultata successivamente positiva al Covid-19.

Isolamento precauzionale di 10 giorni

Essendo stati a stretto contatto con il soggetto positivo, il ministero della salute ha predisposto l'isolamento per almeno 10 giorni, come previsto dalle norme di prevenzione per evitare la diffusione del contagio, e così i 3 calciatori più Dionisi e il magazziniere dovranno rimanere in quarantena fino al 14 gennaio. In cinque si trovano in questo momento all'Nh Hotel di Napoli insieme al resto della squadra, arrivata in città in giornata per affrontare il match di Coppa Italia contro gli azzurri di Gattuso.