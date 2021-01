L'allenatore nerazzurro elogia la prestazione da centrocampista centrale del danese e pensa già al big match di domenica con la Juventus: "Misurerà le nostre ambizioni. I 120 minuti giocati non peseranno, questa vittoria sarà energia per ricaricarci". E sulle voci societarie: "Ci interessano, ma non devono condizionarci. Ai ragazzi ho detto di pensare solo al campo" FIORENTINA-INTER 1-2, LA CRONACA Condividi:

Non bastano i primi 90 minuti all'Inter, per avere la meglio della Fiorentina e strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Decide il colpo di testa di Romelu Lukaku a pochissimi minuti ormai dai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. Un minutaggio extra che però non preoccupa Antonio Conte, intervenuto al termine della gara in conferenza stampa, in vista di Inter-Juventus di domenica sera: "Non penso che i 120 minuti si faranno sentire, secondo me avranno influenza zero. Ho fatto tanti cambi, i ragazzi sono determinati e anzi questa vittoria è energia allo stato puro che ci può ricaricare. Questa squadra ha vinto 8 delle ultime 11 partite di campionato, pareggiato in casa della Roma e spesso si corre il rischio di bruciare energie nervose perchè quello che fai non basta mai. La sfida contro la Juve ci dà stimoli, misura le nostre ambizioni e ora cerchiamo di prepararla al meglio".

"Eriksen si merita tanto, lo coinvolgiamo in tutto" vedi anche Lukaku-gol al 119', Inter ai quarti: Viola ko 2-1 L'allenatore nerazzurro ha poi analizzato la prestazione di alcuni singoli, in particolar modo su Christian Eriksen, impiegato per 120 minuti nel ruolo di regista in mezzo al campo: "Ho sempre detto che noi dovremo essere bravi a cercare in tutti i modi di sfruttare il potenziale della rosa, cercando di non lasciare niente di intentato. Christian è un ragazzo positivo, si merita tanto: abbiamo avuto l’opportunità di allenarci per una settimana e ho voluto provarlo in un ruolo dove non siamo coperti con un vice Brozovic che possa essere un regista. Avevo provato Barella, ma ha altre caratteristiche, è un assaltatore: cerchiamo di continuare a lavorare con Christian. Lo coinvolgiamo in tutto, io devo fare delle scelte: mi auguro che questa partita possa servirgli per credere in sé stesso e per essere più decisivo" Conte ha poi proseguito, facendo i complimenti a tutto il gruppo Inter: "Sono contento anche per quei calciatori come Kolarov, che ha avuto il Covid e non giocava da tanto, oppure Ranocchia. Oggi è scesa in campo la formazione migliore in base alle esigenze di infermeria e forma fisica: Lukaku sta cercando di smaltire un problemino e ieri si è allenato a parte, Hakimi aveva 38 di febbre. Anche Sensi ha avuto un affaticamento muscolare nel riscaldamento e non se la sentiva di rischiare. C'è stata una risposta positiva da parte di tutto il gruppo, hanno dimostrato di essere ragazzi seri che tengono all'Inter, sono contento di allenarli".