Quelle che inizialmente sembravano semplici voci cominciano a trovare conferme, anche nelle parole dei più alti dirigenti del club nerazzurro. A pochi minuti dall'inizio della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha affrontato l'argomento della possibile cessione di quote societarie dalla famiglia Zhang a nuovi investitori: "La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto del valore storico del club, oltre che del presente e del futuro. Il management da me rappresentato sa di agire in un contesto molto solido e di contare su un'area tecnica molto ben compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare".