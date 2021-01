De Zerbi: "Se Boga pensa al mercato lo ribalto"

Il Sassuolo perde in casa contro la Spal e, a sorpresa, esce dalla Coppa Italia. Al Mapei Stadium finisce 0-2, con la squadra di Marino brava a sfruttare nella ripresa la superiorità numerica arrivata dopo l'espulsione tramite Var di Djuricic al 47' per una brutta entrata in mezzo al campo. A fine gara è arrabbiatissimo Roberto De Zerbi, che ha in Jeremie Boga uno dei suoi bersagli: "Credo che il suo calo dipenda solo da una questione fisica – le sue parole a Rai Sport – Se a Boga manca la voglia perché pensa al mercato allora lo ribalto, proprio perché gli voglio bene. Ma credo non sia molto ispirato solo per una questione di stanchezza. Può succedere che sia rimasto leggermente scosso dal mercato, ma se è così deve ritornare immediatamente sulla terra perché se ieri era un fuoriclasse domani diventerà scarso". Su Locatelli e Berardi, aggiunge: "Hanno fatto un importante salto di qualità, ma c'è bisogno che lo confermino tutte le domeniche. Soprattutto in Nazionale c'è una folta concorrenza, se in questi mesi non spingono perderanno tutto quello che hanno conquistato".