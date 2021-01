Dimenticare al più presto la pesante sconfitta arrivata nel derby con la Lazio e ripartire nel migliore dei modi già dal prossimo impegno. La Roma è pronta a fare il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, per i giallorossi negli ottavi di finale ci sarà da superare l'ostacolo Spezia. Una partita, quella in programma all'Olimpico martedì 19 gennaio alle 21:15, che Dzeko e compagni non possono sbagliare. Lo ha detto espressamente Paulo Fonseca, che nel presentare il match ha chiesto una risposta ai suoi: "Siamo tutti molto delusi dopo il derby - ha esordito l'allenatore della Roma -, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano un'altra prestazione. Non possiamo cambiare ciò che è accaduto, ma dobbiamo ripartire avendo l'obiettivo che ciò che è successo non ricapiti in futuro. Possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita, la squadra deve capire questa cosa".