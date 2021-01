1/7 ©LaPresse

ROMA-JUVENTUS 2-2 (2^ giornata)

Dopo lo 0-0 all’esordio col Verona (risultato poi convertito nello 0-3 per via del caso Diawara), i giallorossi sfiorano il colpo all’Olimpico andando due volte in vantaggio con Veretout. È la doppietta di Cristiano Ronaldo a salvare i bianconeri, ridotti in 10 uomini dal 62’ per l'espulsione di Rabiot. È la prima occasione che sfuma nei big match per Fonseca



