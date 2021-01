Non solo il derby: così ai quarti di Coppa Italia

Archiviato il girone d'andata del campionato di Serie A, arriva ora il momento dei quarti di finale di Coppa Italia. Le otto big del tabellone hanno iniziato la competizione dagli ottavi di finale, turno nel quale non sono mancate le sorprese, come le eliminazioni di Roma e Sassuolo contro Spezia e Spal. I quarti inizieranno subito con il botto: martedì 26 gennaio alle ore 20.45 ci sarà il derby tra Inter e Milan. Due le sfide in programma mercoledì 27 gennaio: Atalanta-Lazio alle 17.45 e Juventus-Spal alle 20.45. Il programma si chiuderà giovedì 28 gennaio con il match tra Napoli e Spezia (ore 21).