Nei minuti finali del primo tempo il derby di Coppa Italia si infiamma dopo un fallo di Romagnoli su Lukaku. Il belga si arrabbia e scatena la provocazione di Ibrahimovic, che gli grida un po' di tutto. A quel punto Lukaku perde il controllo, si avvicina allo svedese e comincia un testa contro testa che solo per poco non sfocia in una maxi rissa. I due continuano a beccarsi per diversi minuti, anche dopo il duplice fichio della fine del primo tempo

Ibra contro Lukaku, e non solo "sulla carta". Quello che doveva essere lo spot del derby di Coppa Italia, il grande scontro tra i giganti - non solo in senso figurato - di Milan e Inter, si trasforma all'improvviso in scontro vero, quasi fisico, con un testa-a-testa tra i due attaccanti che rischiano di venire alle mani e, nel corso di un lungo battibecco, finiscono per promettersele.

Cosa si sono detti Ibra e Lukaku

Il derby si infiamma nei minuti finali del primo tempo, quando i rossoneri sono avanti 1-0 proprio grazie al gol di Ibrahimovic. Poco prima Lukaku era andato vicinissimo al vantaggio, proteggendo un pallone spalle alla porta e girandolo verso la rete, con la risposta pronta di Tatarusanu. Il duello a distanza, però, parte poco prima del 45' nei pressi dell'area del Milan. Lukaku subisce un fallo da Romagnoli, si rialza e punta subito il capitano del Milan, verso il quale si dirige a brutto muso. Ibrahimovic, rientrato insieme ai compagni per comporre la barriera, vede la scena e decide di alzare il livello della tensione provocano da lontano l'ex compagno ai tempi dello United, col quale non è mai andato particolarmente d'accordo, gridando frasi offensive nei riguardi della madre e 'consigliando' al giocatore dell'Inter di stare zitto e non dire str...ate, cominciando anche a ridere in faccia al belga. Che, nel frattempo, forse anche a causa di un insulto interpretato come razzista, perde completamente il controllo e si porta a pochi centimetri dallo svedese. "Non ridermi in faccia", la frase più volte ripetatuta da Lukaku che ora viene trattenuto a fatica e si lascia andare in un testa contro testa, per fortuna senza conseguenze, con l'avversario rossonero. La tensione è sempre più alta, il nervosismo anche degli altri giocatori aumenta e i due giganti cominciano a promettersele, dandosi appuntamento negli spogliatoi. Valeri, che fino a quel momento è rimasto a guardare, li ammonisce entrambi, ma anche dopo il duplice fischio che sancisce la fine del primo tempo la tensione non si placa, con Lukaku che viene trattenuto a forza dai suoi compagni. Nella ripresa tutti attendono il primo episodio di gioco che li avrebbe rimessi uno contro l'altro, ma lo svedese toglie ogni dubbio e per uno stupido fallo in mezzo al campo riceve il secondo giallo, e dunque il rosso, dopo appena 13' minuti del secondo tempo.